Подмосковье 05 апреля 2024, 18:01 Молодежи Подмосковья напомнили способы получить гранты на свои проекты Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Федеральное агентство по делам молодежи запустило конкурс, направленный на поддержку молодежных проектов. Конкурсанты могут получить грантовую поддержку в размере до миллиона рублей.

Принять участие можно в одной из 18 номинаций, которые охватывают почти все сферы жизни: от экологии до заботы о людях с ОВЗ. Прием заявок на конкурс продлится до 30 апреля. К участию приглашают молодых людей от 14 до 35 лет.

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«У нас в Подмосковье очень много активных ребят, у которых есть по-настоящему интересные проекты. Это инициативы, направленные на развитие молодежного комьюнити, молодежных медиа, творческие и креативные идеи, экологические проекты», —отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Напомним, в 2023 году Московскую область на конкурсе представляли более 300 человек, 33 проекта получили финансовую поддержку на общую сумму почти 24 миллиона.

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