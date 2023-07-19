Подмосковье 19 июля 2023, 19:13 Молодежи Подмосковья начнут выделять гранты до 100 тысяч рублей на реализацию идей Unsplash

Читать 360tv в

Молодых людей из Подмосковья приглашают на конкурс «Микрогранты». Участники смогут получить до 100 тысяч рублей для реализации своих идей.

Росмолодежь запускает новый грантовый конкурс для молодых людей от 14 до 35 лет. Прием заявок продлится до 3 августа.

Реклама

Главная задача конкурса — выявить и поддержать малые социальные проектные инициативы. Грантовое финансирование поможет тем, кто начинает свой путь в проектировании или нуждается в финансовой помощи для уже готового проекта.

Конкурсантам предлагают поучаствовать в одной из 18 номинаций. Зарегистрироваться и ознакомиться с подробностями конкурса можно на сайте ФГАИС «Молодежь России».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».