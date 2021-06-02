Молодежи интересно, инвесторам выгодно. Народные промыслы получили новую жизнь в Подмосковье

Любое развитие культуры, как и ее сохранение, возможно только благодаря движущейся вперед экономике. Об этом на ПМЭФ рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Сегодня в Московской области сконцентрировано 60% всех народных художественных промыслов, отметила Виртуозова.

«Мы для себя решили (а я еще курирую туристическую отрасль в области), что этот год посвятим народным художественным промыслам. И даже на нашем большом стенде, несмотря на то, что он посвящен цифровизации, часть отдали народно-художественным промыслам. Поэтому всех, кто будет проходить мимо, милости просим», — сказала она.

В Подмосковье на сегодняшний день одни из самых лучших и знаменитых на весь мир промыслов, в том числе в Жостове и Федоскине.

«Но так получилось, что действительно Гжель очень часто [на слуху] — и сегодня частные деньги пришли в этот кластер. Там сегодня формируется кластер, а мы помогаем. Это Раменский округ», — сообщила она.

Развитие культуры невозможно без развития экономики, подчеркнула вице-губернатор.

«Не будет экономики — мы ничего с вами не сделаем, несмотря на субсидии», — заявила Виртуозова.

Субсидий на сегодняшний день достаточно для промыслов. Для создания туристических кластеров в Подмосковье не хватает двух вещей, отметила она.

«Первое и самое важное — это люди, это поток. Поток — это тоже экономика, безусловно. И это две составляющие [и туристы, и проживающие на территориях люди]», — обратила внимание Виртуозова.

Вторая история — это сбыт. Виртуозова напомнила, что в советское время дулевский фарфор был визитной карточкой на международном рынке.

Взгляд молодежи

Для развития культуры нужна молодежь. Сейчас самому молодому сотруднику фелоскинской мастерской 55 лет.

«Поэтому молодежь. Мы упустили этот момент все вместе. Почему? Потому что сегодня в образовательной системе факультетов, которые раньше занимались поддержкой народных художественных промыслов, к сожалению, практически нет», — объяснила она.

Речь не идет о том, что сегодня в университетах и колледжах нужно создать отдельные факультеты. Но при этом должны быть специальные образовательные программы, указала Виртуозова.

Должны быть некие курсы, некая направленность — это безусловно. И здесь мы как регион этим занимаемся. В колледжи постепенно возвращается образовательная программа по этому направлению для молодежи Наталья Виртуозова.

В Подмосковье в одно время утратили и не занимались экскурсиями для школьников. Сейчас этот пробел исправили.

«Сегодня мы предлагаем в школах экскурсии, а родители с удовольствием организовываются и возят детей. Я считаю, что детские школьные экскурсии — очень успешный опыт. Дети с удовольствием едут на наши промыслы, потому что им это интересно», — рассказала она.