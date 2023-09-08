Подмосковье 08 сентября 2023, 17:52 «Молодежь тоже должна голосовать». О важности выборов рассказала 98-летняя Ирина Райхман из Воскресенска Ветеран Ирина Райхман из Воскресенска рассказала о важности голосования Светлана Плотникова

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Жительнице Воскресенска Ирине Райхман в этом году исполнилось 98 лет. Несмотря на почтенный возраст, женщина лично пришла на избирательный участок и сделала выбор. То же самое она советует и молодым.

«Я ветеран Великой Отечественной войны и я считаю своим долгом принять участие в этом голосовании. Я здесь живу всю жизнь, работала 40 лет на цементном заводе. Сейчас отдыхаю. Отдых наш, для пенсионеров, организован очень правильно и заботливо. Будем надеяться, что так будет и дальше», — говорит Ирина Райхман.

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Женщина воспитала двоих сыновей и четырех внуков, а сейчас проводит время с правнуками. Их у Ирины Викторовны девять.

«Голосовать действительно очень важно. Голосовать должна и молодежь, и старики. Самое главное — выбирать того, кто действительно заслуживает, кто уже успел принести пользу на благо нашей области», — подчеркнула женщина.

Явка на выборах в Московской области к 15:00 составила 14,89% и 898 108 избирателей. Всего в очном формате проголосовали 620 090 человек.

С помощью формата дистанционного электронного голосования свои голоса отдали 278 018 избирателей. Эту систему в регионе применили впервые.