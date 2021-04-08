Молодежь создаст квест по местам боевой и трудовой славы Московской области

Подмосковная молодежь создаст квест «Рубеж Победы. Битва за Москву». Для этого в регионе запустили онлайн-хакатон. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Московской области.

Форум для команд по созданию квеста стартовал 5 апреля. Он пройдет до 18 апреля.

Исторический квест по местам боевой и трудовой славы Московской области разработают к 80-летию контрнаступления Красной Армии в Битве за Москву.

Объекты из маршрутов победивших команд будут включены в мобильное приложение «Рубеж Победы» вместе с информацией о создателях маршрутов.

Итоги форума и запуск мобильного приложения состоится в начале мая 2021 года.

«Рубеж Победы» — интерактивный исторический квест-прогулка с элементами дополненной реальности. Действие развернется на территории Московской области в привязке к историческим и памятным местам.

Всю информацию о мероприятиях можно найти на сайте и в социальных сетях организатора АНО «Мой выбор» @moivyborprof и регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Московской области.

Проект «Рубеж Победы. Битва за Москву» реализуют на средства Фонда грантов президента России.