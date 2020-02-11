Селфи, зумба, ЗОЖ. Молодежь поделилась опытом со старшим поколением в Одинцове

Одинцовская молодежь на месте не сидит: участники движения «Поколение ZОЖ» провели занятие для пенсионеров. Тренировка прошла в клубе «Активного долголетия».

Источник фото: телеканал «360»

«Поколение ZОЖ» — это новое общественное движение, которое планирует заразить всех жителей Подмосковья здоровым образом жизни. В этот раз в их фокус попали участники «Активного долголетия». Ребята решили показать старшему поколению, что такое зумба.

Источник фото: телеканал «360»

«Это очень приятно, что молодые люди сегодня пришли и своей энергией заряжают нас!» — поделилась Ольга Сапоненко, участница клуба.

Все упражнения в зумбе выполняют под современную музыку. Движения интенсивные и заряжающие энергией.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас такой новый перформанс, я это так называю, потому что нет таких объединений, где и молодое поколение, и взрослое. У нас проект направлен на активное долголетие, поэтому и решили к клубу подключиться», — отметила Анастасия Титова, руководитель «Поколения ZОЖ».

После зумбы обязательно нужно сделать селфи. И вот тут старшее поколение не отстает от молодых. Кстати, сейчас пенсионеры Одинцова действительно могут дать фору остальным. Участники «Активного долголетия» занимаются и йогой, и рукоделием, и даже компьютер осваивают.

Источник фото: телеканал «360»

«Планов много, конечно же, и театральные постановки мы собираемся проводить с ними, просмотры кинофильмов, лекции. Много всего, планов громадье. Мы слушаем внимательно, что хотят наши активные долголеты, и, конечно, воплотим все их пожелания», — рассказал Иван Брамман, руководитель одинцовского клуба.

Источник фото: телеканал «360»

Все занятия бесплатные. Вступить в «Активное долголетие» можно в центре социального обслуживания или через мобильный центр соцуслуг. Возрастные ограничения: женщины от 55, мужчины от 60 лет. Участники могут не только бесплатно посещать курсы и занятия, но и ездить на экскурсии, концерты и другие подмосковные события.