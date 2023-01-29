Подмосковье 29 января 2023, 15:21 Молодежь Серпухова провела акцию «Блокадный хлеб»

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В Серпухове возле молодежного центра «Патриот» состоялась всероссийская акция «Блокадный хлеб». Молодые люди продемонстрировали брусок хлеба весом 125 граммов и рассказали об оружии времен ВОВ.

Участники акции оделись в ватники, шлемы танкистов, каски и маскировочные костюмы. Серпуховский военно-спортивный клуб «Маргеловец» презентовал выставку ручного стрелкового оружия и инженерных боеприпасов времен войны.

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Для гостей провели викторину на тему блокады. Ответившему правильно выдавали карточки на хлеб, датированные 1942 годом. Мероприятие закончилось раздачей «блокадного хлеба» и писем с фронта.

«Данная акция проводится для того, чтобы дети и взрослые могли осознать, насколько было тяжело получать столь малый паек», — пояснил руководитель клуба Константин Оболонков.

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