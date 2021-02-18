Молодежь Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе анимационных фильмов

Детей и подростков из Подмосковья в возрасте до 18 лет пригласили стать участниками всероссийского конкурса анимационных фильмов. Присоединиться смогут ребята со всей страны.

О старте приема творческих заявок объявили в рамках онлайн-фестиваля уличных мультфильмов. А сам конкурс приучили к году Быка, поэтому главной героиней станет буренка.

Юным режиссерам необходимо придумать сюжет на любую из тем конкурса до 15 мая. Главной героиней должна стать Коровка из города Кореновка.

Затем потребуется снять видеоролик на смартфон и выложить его на своей или родительской страничке в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram, указав имя, город, возраст и хештеги конкурса. Их можно узнать на официальном сайте.

Конкурс включает в себя три независимых соревнования. После каждого этапа эксперты выберут авторов лучших анимационных видеороликов.

Наградят более 40 ребят. Лучших определят известные режиссеры киностудии «Союзмультфильм».

В рамках конкурса педагоги-аниматоры ВГИКа запишут для юных режиссеров творческие мастерские, в которых расскажут, как создавать короткометражные мультфильмы.