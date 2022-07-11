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    11 июля 2022, 11:21

    Молодежь Подмосковья сможет участвовать в конкурсе и выиграть грант на развитие своего проекта

    Мария Мурашова

    В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты» от Федерального агентства по делам молодежи. Победители получат денежные сертификаты на реализацию своих идей.

    Молодежь Подмосковья сможет участвовать в конкурсе и выиграть грант на развитие своего проекта

    Конкурс «Росмолодежь. Гранты» рассчитан на тех молодых людей, которые стремятся улучшать жизнь вокруг себя и воплощают в жизнь новые социально значимые идеи. Производство мебели из переработанного пластика, студия йоги для пожилых, разработка новых туристических маршрутов, поддержка инвалидов, проведение тематических праздников в родном городе — социальный проект на соискание гранта может быть абсолютно любым!

    Представить свою идею и побороться за грант могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет, образовательные организации высшего образования, некоммерческие организации, в том числе молодежные и детские общественные объединения. В 2022 году конкурс проходит в заочном формате, а также очно на более чем 70 молодежных площадках.

    Чтобы помочь участникам сделать все правильно, запущена специальная онлайн-платформа. Там собрана полезная обучающая информация, а также видеокурсы и многое другое. Платформа поможет сориентироваться с направлением социальной программы, сделать первые шаги, определить целевую аудиторию проекта, подготовиться к грантовому конкурсу и подать заявку.

    Заявочная кампания работает с 5 по 22 июля и с 5 по 22 августа 2022 года.