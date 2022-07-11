Молодежь Подмосковья сможет участвовать в конкурсе и выиграть грант на развитие своего проекта

В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты» от Федерального агентства по делам молодежи. Победители получат денежные сертификаты на реализацию своих идей.

Конкурс «Росмолодежь. Гранты» рассчитан на тех молодых людей, которые стремятся улучшать жизнь вокруг себя и воплощают в жизнь новые социально значимые идеи. Производство мебели из переработанного пластика, студия йоги для пожилых, разработка новых туристических маршрутов, поддержка инвалидов, проведение тематических праздников в родном городе — социальный проект на соискание гранта может быть абсолютно любым!

Представить свою идею и побороться за грант могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет, образовательные организации высшего образования, некоммерческие организации, в том числе молодежные и детские общественные объединения. В 2022 году конкурс проходит в заочном формате, а также очно на более чем 70 молодежных площадках.

Чтобы помочь участникам сделать все правильно, запущена специальная онлайн-платформа. Там собрана полезная обучающая информация, а также видеокурсы и многое другое. Платформа поможет сориентироваться с направлением социальной программы, сделать первые шаги, определить целевую аудиторию проекта, подготовиться к грантовому конкурсу и подать заявку.

Заявочная кампания работает с 5 по 22 июля и с 5 по 22 августа 2022 года.