Подмосковье 24 января 2023, 10:12 Молодежь Подмосковья пригласили поучаствовать в программе «Амбассадоры Тавриды»

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Программа «Амбассадоры Тавриды» пройдет во всех регионах России с марта по декабрь 2023 года. Ее участники получат возможность работы на масштабных мероприятиях в своем регионе.

Участниками программы могут стать молодые люди от 20 до 35 лет — деятели культуры, активисты, руководители творческих объединений и НКО, журналисты, а также волонтеры арт-кластера «Таврида» разных лет. Для этого нужно подать заявку на сайте, записать видео-визитку и выполнить творческое задание.

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Участие в программе даст возможность молодым активистам стать организаторами проектов «Тавриды», работать в команде ее специалистов и получить опыт работы на масштабных мероприятиях. Среди них — образовательные заезды, фестиваль «Таврида.АРТ» и другие. Участники смогут развить навыки публичных выступлений, сотрудничать со СМИ и обзавестись полезными связями.

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