Молодежь Подмосковья пригласили на просветительский марафон «Знание»

С 31 августа по 2 сентября 2022 года Российское общество «Знание» проведет федеральный просветительский марафон, который за три дня охватит около 30 тысяч участников в разных городах страны. Перед молодежью выступят более пяти тысяч выдающихся лекторов, которые поделятся самым ценным ресурсом — своими знаниями.

Благодаря проекту молодые люди по всей России (Московская область так же присоединилась к проекту) получат уникальную возможность лично пообщаться с выдающимися учеными, государственными деятелями, спортсменами и деятелями искусств. Все эти эксперты, достигшие успехов в различных отраслях, проведут лекции, открытые уроки, дебаты и стендапы, где расскажут аудитории о своем уникальном опыте. В частности, принять участие в акции предложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Общество «Знание» попросило его провести просветительское занятие с молодежью на тему «История успеха».

В рамках марафона будут организованы тысячи мероприятий по всей стране, главная цель которых — безвозмездно передать молодежи достоверную информацию по многим вопросам. Символично, что акция стартует 1 сентября. В ней поучаствуют школы, колледжи, дома культуры, институты, библиотеки и другие учреждения, которые пригласят спикеров для занятий в своих стенах. Лекции пройдут также на открытых площадках, в парках и скверах.

Центральными темами проекта в этом году станут историческая правда, достижения России, профориентация, научные открытия, здоровый образ жизни, культура и искусство.