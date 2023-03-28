Подмосковье 28 марта 2023, 17:58 Молодежь Подмосковья пригласили на обучающие курсы по созданию информационного контента Unsplash

Читать 360tv в

Всероссийская смена «Курс молодого бойца. Информационный фронт» для молодых людей от 18 до 30 лет начнется в апреле. Обучающие занятия проведут известные блогеры, журналисты и аналитики.

Программа будет интересна всем, кто ведет свой блог или планирует сделать это. Эксперты научат работать с информацией и создавать качественный контент, а также расскажут о медиавойнах и фейках. Журналисты и блогеры проведут лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные состязания, а также творческую программу.

Реклама

Регистрация участников возможна до 31 марта на платформе «АИС-Молодежь». Программа организована Российским военно-историческим обществом и проводится в рамках национального проекта «Образование». Мероприятия пройдут в Тульской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с победами на международной олимпиаде по физике. Учащиеся физтех-лицея имени Капицы в составе сборной завоевали шесть медалей в Бухаресте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».