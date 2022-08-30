Молодежь Подмосковья поощрят за раздельный сбор мусора

Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начнет поощрять молодых людей за раздельный сбор отходов. Для этого им нужно будет сдавать отходы через фандоматы компании «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех.

Молодым людям предлагается сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. За это ребята будут получать баллы в мини-приложении «Другого дела» ВКонтакте. Сама компания выступает партнером «Другого дела». Основное направление ее работы — это формирование в России комплексной системы обращения с отходами. Для этого задействуются как отечественные технологии, так и опыт ведущих мировых стран. Организаторы считают, что партнерство с «Другим делом» поможет формировать среди российской молодежи полезные в плане экологии привычки.

«Экология является одним из основных направлений работы проекта „Другое Дело“. А раздельный сбор твердых отходов — это важная составляющая целой системы охраны окружающей среды и формирования правильного, „экологического“, поведения молодежи. Причем пластиковые и алюминиевые отходы в этой системе занимают особое место», — отметил руководитель проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Кирилл Хвиль.

По некоторым данным, за один год одного только алюминия в стране образуется порядка 28 миллионов тонн. Такая же большая проблема и с пластиком. Некоторые леса напоминают свалки, отмечают организаторы. Поэтому, уверены они, крайне важно начинать менять отношение к экологии именно с молодежи.

Вторичные ресурсы будут сразу же направляться на переработку. Любая банка, которая попала в фандомат мимо мусорного ведра, остается действительно полезным сырьем, из которого можно сделать новую важную для людей продукцию. Поэтом так важно прививать молодежи интерес к раздельному сбору и сохранению ресурсов, отметил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Заработанные за полезные дела баллы в мини-приложении проекта «Другое Дело» ВКонтакте можно обменивать на бонусы, среди которых — профессиональные стажировки в ведущих компаниях, путешествия по России, обучающие курсы, сувениры от партнеров и многое другое.

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