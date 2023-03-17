Подмосковье 17 марта 2023, 10:42 Молодежь Подмосковья научат 3D-моделированию на проекте «Космос — пространство будущего»щ https://ru.freepik.com/

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Жителям Московской области в возрасте от 14 до 35 лет предлагают принять участие в межрегиональном проекте «Космос — пространство будущего». Участников научат 3D-моделированию, после чего они смогут создать игру.

Набор групп на бесплатные курсы продлится до 1 июня 2023 года

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«Подмосковье уже подключилось к проекту. Первыми участниками из нашего региона стали студенты Волоколамского аграрного техникума „Холмогорка“ и Щелковского колледжа», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Обучение будет проходить онлайн на платформе космикс.рус. Курс состоит из 29 обучающих уроков. После завершения курса все учащиеся получат дипломы в электронном виде, а лучшие создадут элементы для игры «Космос — пространство будущего». Отмечается, что сценарий компьютерной игры будет максимально приближен к реальным планам ГК «Роскосмос». В ней можно будет управлять финансами, людьми и дорожной картой изобретений, также строить внеземные базы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности IT и умных технологий в образовании детей. Он подчеркнул, что внедрение умных и передовых технологий — одна из основных задач для детских садов и школ.

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