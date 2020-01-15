Реконструкция ключевых моментов и лекции. Подмосковная молодежь почтит память героев блокады Ленинграда

27 января исполнится 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. В честь этого молодежь Московской области проведет акцию памяти, сообщила министр правительства региона по социальным коммуникациям Елена Красная.

Акция пройдет в 27-ми городах Подмосковья. Ее участники воссоздадут ключевые моменты блокады: ребята в одежде военных лет будут раздавать прохожим информационные листовки и дневную норму хлеба, сделанного по историческому рецепту. Музыкальным сопровождением станет седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.

«Также на площадках проведения акции будут установлены бочки для обогрева людей, как в блокадном Ленинграде, и растяжки с цитатами из дневника 11-летней школьницы Тани Савичевой, который она вела во время блокады в 1941 году, когда голод каждый месяц уносил из жизни ее близких», — рассказала Елена Красная.

Источник фото: Главное управление социальных коммуникаций МО

Заявки на участие в акции прислали уже больше тысячи человек. Также в эти дни ребята из движения «Волонтеры Победы» проведут познавательные уроки в школах региона, навестят ветеранов и помогут им добраться до мест проведения акции.

Сама акция зародилась в Подмосковье пять лет назад. Тогда активисты из Электроуглей организовали театрализованную постановку, раздавали хлеб прохожим. Теперь акция проходит по всему региону.

«27 января текущего года неравнодушная молодежь по всей Московской области будет привлекать внимание общественности к этому великому подвигу нашего народа. Мы все считаем, что блокада Ленинграда — это одна из наиболее страшных и трагичных вех отечественной истории, а также один из самых ярких примеров мужества нашего народа», — отметил Александр Печенегин, председатель регионального штаба «Волонтеров Победы».

Для участия в акции необходимо связаться с движением «Волонтеры Победы» в социальных сетях.