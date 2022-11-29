Подмосковье 29 ноября 2022, 14:01 Молодежь Наро-Фоминска побеседовала с главой округа

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Поговорить о важном и узнать ответы на волнующие вопросы смогли школьники и студенты из Наро-Фоминска. Для ребят организовали встречу с главой городского округа Романом Шамнэ.

Вопросы, которые задавали ребята, были самыми разными. Начиная от политической ситуации в стране и заканчивая детством руководителя округа. Выяснилось, что Роман Шамнэ в юности мечтал стать водителем автобуса, чтобы без проблем добираться на тренировки.

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"Роману Львовичу и всей команде администрации важно знать мнение молодежи, ради которой и происходят все изменения в нашем округе. Ради которой мы планируем изменения и строительство [новых] объектов», — отметила заместитель главы администрации городского округа Наро-Фоминск Светлана Малыхина.

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Сами участники круглого стола признались, что такой формат общения им понравился. Подобные встречи в Наро-Фоминске вскоре станут традиционными.

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