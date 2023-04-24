Подмосковье 24 апреля 2023, 12:53 Молодежь из Солнечногорска познакомилась с работой администрации округа в День местного самоуправления

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Члены молодежного парламента и победители всероссийских олимпиад смогли изнутри увидеть работу администрации Солнечногорска. Мероприятие для молодежи округа прошло в День местного самоуправления.

День в администрации муниципалитета начался с разбора обращений жителей, поступивших в муниципальный центр управления регионом. Ребята увидели, как организована эта работа.

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После старшеклассникам провели экскурсию по отделам и подразделениям администрации. Также они принимали участие в рабочих совещаниях и общались с жителями во время выездных проверок в территориальные управления округа.

«День местного самоуправления отпраздновали в необычном формате: со мной и моими коллегами весь день проработали члены молодежного парламента и школьники», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что молодежь, получив профильное образование, может пополнить ряды муниципальных и государственных служащих округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поздравил специалистов местного самоуправления с профессиональным праздником.

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