Молодежь из Подмосковья пригласили на фестиваль интеллектуальных игр «Студень»

Российский молодежный фестиваль интеллектуальных игр «Студень» пройдет 27 февраля в Москве. Участников ждут популярные командные состязания, позволяющие узнать уровень знаний.

Команды сыграют в «Что? Где? Почему?», «Свою игра», «Эрудит-квартет», «Интеллектуальное шоу», «Ворошиловского стрелка».

Молодежь Московской области пригласили присоединиться к фестивалю. Он будет уже четвертым по счету.

Фестиваль проведут Московский центр интеллектуальных игр «Сириус», Автономная некоммерческая организация «РАИК» при поддержке партнеров.

Игры состоятся с учетом всех требований Роспотребнадзора — организаторы предусмотрели ограничительные меры, нужные для борьбы с ковидом.

Как стать участником?

Команда могут зарегистрироваться 27 февраля с 09:30 до 09:50. Фестиваль пройдет по адресу: Москва, метро Багратионовская, Багратионовский проезд, дом № 7, торговый центр «Горбушкин Двор», концертный зал.

Страница регистрации доступна по ссылке. Фестиваль пройдет для двух категорий участников: школьников в возрасте от 16 до 18 лет и студентов в возрасте от 18 до 35 лет.

В составе каждой команды должно быть по пять-шесть человек. Победители получат кубки и медали.

Каждый участник оплачивает организационный сбор в размере 700 рублей с человека. Такой взнос не является коммерческой прибылью организаторов и идет на формирование наградного фонда, организацию, проведение игр.