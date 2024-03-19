Подмосковье 19 марта 2024, 18:24 Молодежь из Лобни приняла участие в митинг-концерте «10 лет в родной гавани» на Красной площади пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Замглавы Лобни Вадим Лебедев вместе с молодежной делегацией городского посетили митинг-концерт «10 лет в родной гавани» на Красной площади. Мероприятие состоялось в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.

На мероприятии, собравшем около 80 тысяч человек, звучали известные песни в исполнении популярных артистов. Основным выступлением стало выступление Президента России Владимира Путина, как сообщил Вадим Александрович в своем Telegram-канале.

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Напомним, что договор о присоединении Крыма к России был подписан в 2014 году. После проведения референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.

пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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