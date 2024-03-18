Подмосковье 18 марта 2024, 20:51 Молодежь из Химок приняла участие в концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Делегация из Химок поучаствовала в грандиозном митинге-концерте на Красной площади, посвященном 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. В число участников праздника вошли депутаты местного совета, активисты «Молодой гвардии» и жители из Химок.

Приветственную речь об историческом пути Крыма к России произнес Владимир Путин.

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«Они наша гордость. Они никогда не разделяли себя с Россией. Именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи. Что касается Новороссии и Донбасса — люди, проживающие там, в дни Русской весны тоже заявили о своем желании вернуться в родную семью. Их путь оказался более трудным, трагичным. Но все-таки мы сделали это. И это большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга», — отметил Владимир Путин.

Свои поздравления также сказали депутаты Госдумы, спортсмены и телеведущие. В рамках праздничной программы «Крым. 10 лет в родной гавани» выступили звезды шоу-бизнеса, такие как Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Денис Майданов и другие.

Делегация из Химок, включая молодежь, муниципальных депутатов и общественников, выразила свое особое значение участия в этом празднике, который объединяет всю страну.

«10 лет назад Крым вернулся в Россию. С тех пор жители полуострова могут говорить на родном языке, а их права защищены», — отметил депутат совета депутатов Химок Алексей Федоров.

Праздничные мероприятия по случаю юбилея воссоединения Крыма с Россией прошли сегодня во многих городах России.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

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