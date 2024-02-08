Подмосковье 08 февраля 2024, 17:40 Молодежи в Химках расскажут секреты создания фильмов на бесплатном кинофестивале Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках дали старт уникальному мероприятию для молодых кинолюбителей и будущих кинематографистов — фестивалю «Кино — это #ПRОСТО». На мероприятии, которое будет проходить до 10 февраля в Дворце культуры «Родина», расскажут о тонкостях создания фильмов и попробуют себя в роли создателей кино.

Организаторы обещают насыщенную программу: от мастер-классов по графике и организации съемочного процесса до выпуска собственного фильма. Участие в фестивале абсолютно бесплатное, что делает его доступным для всех желающих.

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«В первый день участники знакомятся друг с другом внутри команды, проходят мастер-классы и придумывают свои сценарии. Во второй день участники снимают и монтируют свои киношедевры. Ну, а в третий день, эксперты, состав жюри оценивает работы на большом кинопоказе», — рассказала руководитель проекта Александра Бутылкина.

В рамках фестиваля участники не только научатся создавать короткометражные ленты, но и освоят роль режиссера, оператора, актера и сценариста. Ведущие специалисты профильных вузов поделятся своим опытом через лекции и практические занятия.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, платформы «Россия — страна возможностей», Росмолодежи и Всероссийского конкурса для студентов «Твой ход».

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов.

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