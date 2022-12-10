Подмосковье 10 декабря 2022, 21:56 Молодежь Электростали встретилась с добровольцем СВО РИА «Новости»

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С молодежью Электростали встретился участник специальной военной операции. Отстаивать интересы страны начальник штаба батальона Артем Чайковский отправился добровольцем. До этого мужчина 15 лет посвятил армии.

Военный служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты — отсюда и его позывной «химик». После подготовки Артем попал в Красный Лиман. Здесь российские военные освобождали одну деревню за другой, эвакуировали мирное население, помогали раненым.

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«Это война, это артиллерийские дуэли, стрелковые бои, ожесточенный враг, но наши парни совместно с Министерством обороны, добровольцы плечо в плечо, рука об руку, мы побеждаем, перемалываем врага. Победа будет в любом случае за нами», — поделился участник СВО Артем Чайковский.

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От Артема ребята из Электростали узнали о том, как мужественно, рискуя собственной жизнью, сражаются наши солдаты и офицеры. Да и сам он яркий тому пример — он уничтожил пулеметный расчет и боевую машину диверсантов, а еще Артем спас раненого товарища. За это начальник батальона был удостоен Ордена мужества.

Несмотря на полученную в том бою контузию, Артем вновь готов встать в строй после пройденной реабилитации.

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