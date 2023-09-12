12 сентября 2023, 11:27
«Молодежь активно проявила себя». Депутат Самединова — о выборах в Подмосковье
Депутат Самединова отметила интерес молодежи к выборам в Подмосковье
Выборы прошли в Подмосковье в минувшие выходные. Высокий уровень организации и активность молодежи отметила депутат Мособлдумы Линара Самединова.
Она рассказала, что хорошую работу на голосовании показали избирательные комиссии, наблюдатели, волонтеры, правоохранители, администрации городов и депутаты.
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«Весь процесс был организован на высоком уровне, открыто и прозрачно, без каких-либо серьезных нарушений. Особенные слова благодарности выражаю нашим молодым наблюдателям — для большинства это был первый опыт наблюдения за голосованием. Всего за ходом выборов наблюдали около двух тысяч представителей молодежи», — сказала Самединова.
Она добавила, что жители Подмосковья проявили высокую активность и показали, что им важно высказывать свою позицию и влиять на будущее региона.
По данным Центризбиркома, Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов на выборах. Второе место с результатом 6,37% занял представитель КПРФ Александр Наумов. На третьем — кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с итогом 4,82%. Четвертое место занял представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Никитин, набравший 4,06% голосов.
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Выборы в Подмосковье — 2023
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