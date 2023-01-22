Подмосковье 22 января 2023, 20:11 Молодая семья из Домодедова сможет купить новую квартиру благодаря госпрограмме

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Семья из Домодедова сможет приобрести новую квартиру благодаря господдержке. Глава городского округа Михаил Ежокин вручил супругам сертификат на 35% от средней стоимости жилья, который станет первым взносом за ипотеку.

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Как рассказал глава семьи Иван Елагин, у них с женой двое детей. Они проживают вместе с бабушкой в однокомнатной квартире. Теперь семья получила часть денег на покупку нового дома в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей».

«Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении — это условие, когда на одного члена семьи приходится не более девяти квадратных метров жилья, в котором он зарегистрирован. Наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит или собственные средства, достаточные для покупки жилого помещения, а также проживание на территории городского округа Домодедово не менее пяти лет», — рассказала председатель комитета по управлению имуществом администрации городского округа Домодедово Любовь Енбекова.

Одно из условий для участия в программе — супруги не должны быть старше 35 лет. Семья Елагиных буквально успела запрыгнуть в последний вагон — Ивану 35, его супруга Анна — чуть младше.

«Мы видим новую квартиру просторной — большая кухня, три большие светлые комнаты, потому что у нас дети разнополые, чтобы каждому было по комнате, раздельные обязательно, чтобы не было проходного двора. Балкон — тоже важно», — сказала Анна Елагина.

Желающим подать документы на участие в программе нужно обратиться в отдел учета и распределения жилой площади администрации Домодедова, рассказали в пресс-службе.

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