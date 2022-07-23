«Молодая Гвардия» дала старт трехдневному экокемпингу в Орехово-Зуеве

Подмосковная «Молодая Гвардия Единой России» 22 июля при поддержке Росмолодежи дала старт экокемпингу, который в течение трех дней пройдет Орехово-Зуевском городском округе, на берегу реки Нерская, в городе Куровское.

Здесь на природе развернут палаточный лагерь. К участию в экокемпинге приглашали любителей загородного отдыха и эковолонтеров.

Участником мероприятия мог стать каждый желающий. Для этого нужно было заполнить заявку, перейдя по ссылке, которая опубликована в пабликах подмосковной МГЕР в социальных сетях.

Палаточный лагерь отработает с 22 по 24 июля на берегу реки Нерская, в городе Куровское.

Для участников экокемпинга подготовили увлекательную программу. Гостей ожидают образовательные лекции, пленэры, танцевальные и творческие мастер-классы, плоггинг.

«Также проведем „Мусорную рыбалку“ — очистим прибрежную территорию реки от отходов. Не обойдемся и без песен под гитару, которые исполним у костра», — рассказала организатор экокемпинга, сотрудник аппарата Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Кристина Андреева.

Во второй половине пятничного дня прошел заезд участников, для них организовали квест «Экоголики», презентацию визиток команд, интеллектуально-развлекательный квиз.

Официальное открытие экокемпинга состоится 23 июля, в 11:00. Мероприятие стало частью проекта «Рисуем с любовью к планете» по организации пленэров.

Этот проект объединяет профессиональных художников, экоактивистов, представителей молодежи, которые любят природу и заботятся о ней. Созданные на пленэрах картины будут проданы на аукционе, а вырученные средства организаторы направят на благотворительность.