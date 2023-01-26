Подмосковье 26 января 2023, 14:04 Молочный завод из Талдома наладил поставку кошерной продукции по всей России

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Талдомский молочный завод начал производить кошерные и экологические чистые продукты по российским и израильским рецептам. «Семейная ферма» насчитывает свыше 20 видов товаров. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

Зампред правительства Георгий Филимонов рассказал, что в регионе растет число предприятий, которые делают упор на экологически чистые, натуральные продукты. Так, молочная ферма в Талдоме работает по закрытому циклу производства — от выращивания кормов до выпуска упаковки для своих товаров.

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«Также на базе предприятия создан племенной репродуктор по разведению скота черно-пестрой породы, который насчитывает более 600 голов, за хозяйством ведется государственный селекционный и ветеринарный контроль», — добавил он.

Хозяйство прошло сертификацию. Представители департамента кашрута следят за соблюдением всех технологических условий, а саму продукцию проверяют в лабораториях.

Приобрести молоко, кефир, сметану, сыр, йогурты и другую продукцию фермы можно в магазинах столицы и Подмосковья, а также по всей России и на интернет-площадке «Ешь деревенское».

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