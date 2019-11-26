Лучшие фермеры под одной крышей. Главный молочный форум России стартовал в Подмосковье

В Доме правительства Московской области начался VI Международный агропромышленный молочный форум. Он объединил сотни отечественных и зарубежных фермеров. От одного только Подмосковья принимают участие 300 компаний. Почему форум так важен для них, расскажет «360».

На форуме аграрии рассматривают вопросы отрасли, роль «молочной» России на мировом рынке. И такая площадка может стать хорошей возможностью для фермеров — ведь это и обмен опытом, и новые полезные знакомства. Подмосковье планирует привлечь в отрасль как можно больше новых инвесторов.

Источник фото: телеканал «360»

«Для нас очень важно найти новых партнеров. Дать вам гарантии, защиту, поддержку, чтобы ваше любимое дело, которым вы занимаетесь, давало доход и прекрасный результат в виде доходов, рабочих мест и налогов», — обратился к фермерам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии форума.

Источник фото: телеканал «360»

Приятный бонус на форуме — выставка. Участник могут попробовать молочные продукты в режиме «умной дегустации». Ноу-хау заключается в том, что искусственный интеллект определяет эмоции и реальные предпочтения аудитории. Ну, а после — пленарные заседания и дискуссии.

«На этой площадке профессиональное сообщество ежегодно обсуждает потенциал развития молочной отрасли. От получения сырья до производства высококачественной готовой продукции. Синхронизация усилий на всех уровнях очень важна. Поскольку молоко и молочная продукция все ещё остается достаточно чувствительной позицией для российского агропромышленного комплекса», — отметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

То, что отрасль работает в Подмосковье без остановки, наглядно показали на форуме. Так, в прямом эфире открыли современную молочно-товарную ферму в Озерах «ОСП агро». Символическую кнопку запуска нажат президент компании Игорь Исаев. Рассчитана новая ферма на 1199 коров. На ней будут производить 12,5 тысячи тонн молока в год.

Подмосковье привлечет новых инвесторов в молочную отрасль Подробнее

Кстати, новая ферма находится в экологически чистом районе Подмосковья. В Озерах протекает река Ока и рядом нет ни одного промышленного предприятия. А благодаря современным технологиям коровы будут вести здоровый, комфортный и безопасный образ жизни.