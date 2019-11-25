Поддержка фермеров и сыроваров. Международный молочный форум пройдет в Подмосковье

26 ноября в Красногорске начнет работу VI Международный агропромышленный молочный форум. Подмосковье войдет в число участников и не просто так: мероприятие объединит десятки как российских, так и иностранных инвесторов.

В Московской области сельское хозяйство — один из важных драйверов экономического роста. И среди задач региона — и дальше развивать отрасль. Помогают в этом вопросе такие мероприятия, как молочный форум.

«Вы знаете, что традиционное эффективное сельское хозяйство всегда было визитной карточкой Подмосковья. Наша задача — инвестблока — дальше сопровождать все проекты. На молочном форуме, где соберутся большое количество и отечественных, и иностранных инвесторов, наша задача найти новые проекты. У нас есть мощности по земле, по кормам которые необходимы для ведения этого бизнеса», — рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, в Подмосковье работают программы поддержки аграриев. И регион планирует и дальше уделять внимание фермерам, помогать им запускать производства. Также совсем скоро в области откроют первый в России сырный кластер.

«Вы знаете, что мы вложили большие деньги в сырную долину. И надеюсь, что в ближайшее время там заработают самые современные и качественные сырные производства», — добавил Андрей Воробьев.

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Международный агропромышленный молочный форум продлится в течение двух дней. Программа мероприятия включает в себя пленарные заседания, дискуссии и «Фермерский час». Также гости форума смогут поэтапно увидеть процесс производства молочной продукции.