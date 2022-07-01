Молочную ферму реконструируют в Домодедове

ООО «Племзавод „Барыбино“» в Домодедове сможет поднять число поголовья почти втрое. Принципиально изменится также качество самой фермы.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов 1 июля посетил предприятие. «Племзавод „Барыбино“» с 1960 года занимается разведением племенного скота молочных и мясных пород, производством молока и мяса, выращиванием зерновых и кормовых культур.

Сегодня это предприятие занимает второе место в регионе по валовому производству и на его долю приходится 4,8% производства молока Московской области.

«Проводят реконструкцию фермы, она скоро будет запущена. Поголовье должно вырасти с 600 до 1500», — сообщил Владислав Мурашов. Министр отметил также, что в августе планируется поставка нового оборудования.

«Таким предприятиям нужно помогать, давать землю, предоставлять субсидии», — подчеркнул Мурашов.

В 2022 году государство оказало предприятию поддержку в размере более 120 миллионов рублей. Средства направили на племенное животноводство, на собственное производство молока, на проведение комплекса агротехнологических работ.

«У нас генетика в молочном животноводстве не является глобальной проблемой. Благодаря таким предприятиям мы занимаемся племенным животноводством. Каждый год эта сфера развивается. Наши коровы по своим характеристикам и многим параметрам даже лучше европейских», — заключил Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в регионе будут обеспечивать эффективность сельского хозяйства, чтобы обеспечить потенциал роста для развития продукции. Аграриям в области предоставят поддержку.