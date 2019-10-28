Молочную ферму откроют в Волоколамском округе. Там создадут 120 рабочих мест

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию мясомолочной фермы в деревне Шульгино Волоколамского городского округа.

«По итогам ввода объекта в эксплуатацию будет создано 120 рабочих мест в Волоколамском городском округе», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

На ферме будут производить молочные и мясные продукты: молоко, мясо, колбасные изделия, различную молочную и кисломолочную продукцию — все экологически чистое.

На предприятии содержится более 2000 голов молочных и мясных коров, телят, овец, коз. Автоматическая дойка коров позволяет своевременно и качественно получать молоко. Ежедневный выход молока составит три тонны. Общая площадь объекта — 24 тысячи квадратных метров. Застройщиком выступает ООО «Шульгино».

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Житель Волоколамска Захар Сысоев вместо с семьей в деревне Шульгино бывает часто — покупает продукты местного производства: «Там всегда очень качественное мясо и молочная продукция».

Захар Сысоев считает, что в Волоколамском округе достаточно много пространства для развития сельского хозяйства, и поэтому нужно приложить как можно больше усилий в этом направлении.

«Я сам работал на ферме, и очень рад тому, что сейчас создаются все условия, чтобы наш родной город процветал, а жители имели возможность работать в хороших условиях», — отметил мужчина.

Ирина Годикова также живет в Волоколамске. Она подчеркивает, что сейчас в городе очень сложно трудоустроиться: «Я сама недавно закончила институт, и очень долго не могла найти подходящую работу».

Девушка уверена, что ферма округу просто необходима. «Я считаю, что за последние два года Волоколамск стал довольно быстро развиваться в плане новых построек, в том числе и в сельскохозяйственной отрасли», — сказала Ирина.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Всего в Волоколамском городском округе 29 сельскохозяйственных организаций, занимающихся животноводством и добычей молока.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин пообещал, что в ближайшие два года будут запущены восемь объектов по производству молока, в которых разместятся свыше 10 тысяч коров и 14 тысяч коз.

«Появятся и два перерабатывающих предприятия, которые смогут за сутки произвести продукцию из 2350 тонн молока», — добавил глава Минсельхозпрода Подмосковья.