Подмосковье 07 марта 2023, 17:14 Молочная ферма в Чехове начала производить новый сорт сыра Фото: Елена Лабзина

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Молочная ферма из Чехова начала производить авторский сыр с голубой плесенью. Продукт изготавливают из молока джерсийских коров.

Ферма, производящая молочную продукцию, располагается на 192 гектарах земли. В хозяйстве имеется 147 коров, а также козы, овцы и свиньи. На предприятии находятся три производственных цеха и сырное хранилище.

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«Новый сорт назвали „Горгонзола“. За основу взят рецепт итальянского сыра, но с нашими секретными ингредиентами. Так он стал авторским», — сообщил руководитель КФХ «Молочная ферма» Даниил Пенчалов.

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Он также рассказал, что на ферме оформили специальный цех по созреванию плесени. Для того, чтобы она правильно развивалась, создали все необходимые условия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что сельскохозяйственная отрасль России вполне может обеспечить жителей страны всем необходимым за исключением экзотических фруктов.

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