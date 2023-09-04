Подмосковье 04 сентября 2023, 23:19 Молочная ферма из Зарайска получила поддержку на развитие агротуризма 10 миллионов рублей Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Крестьянско-фермерское хозяйство из Зарайска выиграло грант «Агротуризм» на развитие сельского туризма в деревне Малые Белыничи. Ферма получила 10 миллионов рублей, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«На выделенные средства планируется покупка машины для переработки мяса, автоматической сыроварни на 600 литров, а также микроавтобуса и другой техники для развития туристического направления. Сейчас суточный объем производства молока в хозяйстве составляет 300 литров. В дальнейшем молоко перерабатывается, и из него производится около восьми тонн сыра в год», — рассказал Филимонов.

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На предприятии держат 60 голов крупного рогатого скота. На ферме есть собственная сыроварня и коптильня.

В прошлом году хозяйство запустило продуктовый магазин «Зарайские деликатесы». Там продают молоко, сыр, копченое мясо, форель горячего и холодного копчения, осетрину в живом и копченом виде.

Годовой объем проданной рыбной продукции достигает одной тонны в год.

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