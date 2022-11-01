Молочная ферма из Щелкова получила 230 гектаров земли | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 16:58 Молочная ферма из Щелкова получила 230 гектаров земли

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По программе государственной поддержки развития сельского хозяйства подмосковная ферма получила в аренду шесть земельных участков. Общая площадь участков составила более 230 гектаров.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила о том, что крестьянское хозяйство из Щелкова производит и перерабатывает молоко. В линейку продукции фермы входят сыры мягких и твердых сортов, кефир, йогурты, сливочное масло, сметана и творог.

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«Эта ферма с большим стажем, здесь содержится 640 голов крупнорогатого скота. Предоставленные земли сроком на пять лет глава крестьянско-фермерского хозяйства планирует использовать под развитие собственной кормовой базы», — отметила Наталья Адигамова.

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С начала года 22 крестьянско-фермерских хозяйства в Подмосковье получили 42 земельных участка общей площадью свыше 2,3 тысячи гектара.