Подмосковье 23 ноября 2022, 19:29 Молочная ферма из Чеховского округа получила грант в 4,3 млн рублей на развитие

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Молочная ферма «Черный лис» в деревне Булычево Чеховского округа получила грант на развитие «Агростартап» в размере 4,3 миллиона рублей. Об этом рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

На ферме «Черный лис» выращивают французских овец, в прошлом году были приобретены порядка 20 голов породы «Лакон», они уже дали первый приплод.

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«„Черный лис“ — молодое крестьянско-фермерское хозяйство, которое производит около 10 наименований сыров и кисломолочной продукции. В этом году оно получило на развитие грант „Агростартап“ в 4,3 миллиона рублей», — отметил Георгий Филимонов.

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Сейчас на ферме насчитывается 40 голов, включая потомство. Чтобы поддерживать комфортную для животных температуру и не снижать производительность, заводчики построили отдельную овчарню со своей котельной.

В планах у фермерского хозяйства — выращивать не только коров, овец и коз, но также яков и буйволов. Это позволит не только получать высококачественное молоко, но и будет способствовать развитию агротуризма в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты.

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