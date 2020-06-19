«Молим о мире, спокойствии и стабильности». Муфтий Подмосковья напомнил о принципе ответственности перед голосованием

Муфтий Рушан Аббясов напомнил мусульманской общине об ответственности во время проповеди в Ногинске. По его словам, каждый несет ответственность не только за себя, но и за всю планету, и сейчас это проявляется в голосовании по Конституции.

Муфтий напомнил общине о том, что каждый несет ответственность за жизнь себя, семьи, детей и планеты. Аманат — понятие важное для каждого мусульманина, что запрещает перекладывать ответственность за какое-либо решение на других. Кроме того, пророк Мухаммед призывал к совещательности в процессе принятия решений.

«В современном мире этот великий постулат ислама выражается в голосовании, во время которого каждый волен высказать свое согласие или несогласие по поставленному вопросу», — отметил муфтий мусульманский общины Рушан Аббясов.

По словам Аббясова, они проводят молитвы уже третью пятницу. Сначала не все знали об открытии, но с каждой неделей желающих совершить намаз становится все больше.

С каждым днем мы видим, что наши площади уже не вмещают, и мы рассматриваем [возможности], как расширять нашу площадку до тех пор, пока нам не разрешат войти на коллективную молитву прямо в мечеть Рушан Аббясов.

Кроме открытых пространств новыми условиями стали маски, перчатки и соблюдение дистанции между прихожанами. Средства защиты выдавали всем на входе.

«Мы молим всевышнего Аллаха даровать всем нам мира, спокойствия и стабильности и конечно же скорейшего выздоровления всем тем, кто сегодня болеет», — так звучала сегодняшняя молитва в Ногинске.