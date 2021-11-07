Молельные комнаты захотели открыть в больницах Подольска

Молельные комнаты могут появиться в больницах Подольска. Эту тему обсудили на встрече с представителями Подольской епархии, сообщил замглавы администрации округа Александр Скобенников в Instagram.

Во встрече со Скобенниковым приняли участие протоиерей Олег Сердцев и иерей Дионисий Коськин. Обсуждались предложения по созданию молельных комнат в больницах, посещению тяжелобольных, а также строительству часовни.

В конце октября на базе поликлиники Подольской областной больницы в поселке Кузнечики открылся Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний, который стал пятым по счету в Московской области. В церемонии открытия приняла участие министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Также в поликлинике Подольска осенью заработал гериатрический кабинет. Врачи будут работать над продлением активного долголетия. Перед специалистами стоит задача увеличить среднюю продолжительность жизни в Подмосковье с 73 до 78 лет.

В Минобороны РФ ранее сообщали о подготовке отряда медиков, которых направят во временный ковидный госпиталь в Кубинке в Подмосковье.