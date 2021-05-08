Молебен в честь 76-летия Победы отслужили в Главном храме ВС РФ

Торжественный молебен по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне отслужили в Главном храме Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В день подписания акта о капитуляции фашистской Германии на службе в Главном храме ВС России собрались военнослужащие и их родственники.

Служение Божественной литургии совершил викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Бронницкий Савватий. Песнопения исполнил хор инженерных войск «За Веру и Отечество» и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, сообщили в ведомстве.

Парад Победы 9 мая будет транслироваться в подмосковном парке «Патриот» на экранах Соборной площади у Главного храма ВС РФ. Там же в 18:30 начнется праздничный концерт, на котором выступят группа «Кватро», певица Валерия Ланская, арт-группа «Soprano Турецкого», народные артисты Хибла Герзмава и Сергей Безруков. Мероприятие завершится в 22:00 праздничным салютом.

По данным опроса ВЦИОМ, около половины россиян планируют принять участие в торжественных мероприятиях 9 Мая и посмотреть салют.