Не ради награды и популярности. Школьница из Ногинска спасла ребенка из озера и молчала об этом два месяца

В августе 13-летняя школьница из Ногинска спасла пятилетнего мальчика из озера. Однако Алена не хотела внимания общественности, поэтому не стала рассказывать о своем поступке. Правда всплыла только сейчас — благодаря одному из свидетелей, охраннику в торговом центре, куда девочка привела спасенного ребенка.

Все произошло в августе: в торговом центре к группе школьников прибился мальчик и решил с ними погулять. Дети не задумывались, почему с ними пошел маленький ребенок.

«Просто шли спрашивали у него откуда он, почему он один и за нами идет. [Он отвечал], что у него нет родителей, что он один гуляет, ему все можно, его отпустили — вот он и пошел за нами», — рассказал один из ребят.

Мальчик шел за ними до озера около 20 минут, а затем присел на край пирса. Он не прыгал в воду, но девочка, которая вылезала из воды, решила поиграть.

Она берет его и толкает, я говорю, ты чего делаешь. Дура что ли? Я даже не постеснялась ее обозвать. Он полетел туда, потому что сидел на самом краю. Он до этого говорил, что умеет плавать. Я спрашивала, он говорит: «да, умею». Мы то думали ему лет семь, а ему пять. Я вообще была в шоке Алена школьница

Девочка увидела, что мальчик захлебывается и прыгнула за ним. В воде у нее свело руку, но она смогла доплыть с ребенком до берега — там другие дети помогли им выбраться из воды. Ребята оказались воспитанниками центра допризывной подготовки, где им объясняли, что нужно делать в таких ситуациях. После того, как мальчик пришел в себя, они отвели его в торговый центр, в котором встретили.

«Где-то в обеденный перерыв заходит возбужденная детвора и Алена значит во главе их. Ведет за руку этого мальчишку. Такой маленький, такой забитый, такой весь какой-то съежившийся, сжатый, слезы из глаз», — рассказал охранник торгового центра Александр Лысенко.

Увидев их, охранник вызвал полицию.

«Я даже расплакалась я помню. Блин, полиция, сейчас если что-то будет, я тут до вечера тусить буду, а я спать хочу. Я тогда очень сильно переволновалась, а оказалось, что полиция нас в принципе не трогала. Мы просто рассказали все и ушли», — отметила Алена.

Девочка забыла про это, однако охранник не успокоился — он написал статью и обратился в местные газеты, которые в результате написали эту историю через два месяца. И это сделало Алену популярной — ее телефон начал разрываться от постоянных звонков.

Источник фото: Администрация Богородский городской округ / Facebook

«Я узнала первой, узнала совершенно случайно и сначала не поверила, естественно. Не смотря на то, что Аленка выделяется из остальных детей своей ответственностью, своей работоспособностью. Но все равно, знаете, как-то странно: мы постоянно слышим про героев, но очень редко видим их рядом с нами. Я позвонила Аленке, говорю: „было дело?“ Она: „было“. „А почему не рассказывала?“ „А надо было?“» — рассказала тренер по пулевой стрельбе МБУ «ЦДПМ» Инна Крылова.

Школьницу ждет награда из рук главы города. Кроме того, ей подарили поездку в лагерь на каникулах. Но спасала ребенка Алена не для награды: она призналась, что в будущем хотела бы связать свою жизнь с силовыми структурами. Тем более спортивные нагрузки даются легко, а пулевая стрельба стала страстью. Что же до статуса спасительницы ребенка — хочет, что бы все поскорее закончилось.

«Можно было как-то один раз куда-то выставить и закрыть эту тему. Есть же много людей, тех же самых подростков, которые так же спасают жизнь другим, но почему-то о них нигде не упоминается. И почему-то все резко взялись только за этот случай. Я вот этого не понимаю — почему?» — отметила она.