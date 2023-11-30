Подмосковье 30 ноября 2023, 10:12 «Мои навыки нужны». Медсестра из Ступина рассказала о спасении раненых в зоне СВО Медсестра из Ступина рассказала о спасении раненых в зоне СВО Телеканал «360»

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Глава Ступина Сергей Мужальских встретился с участницей специальной военной операции. Людмила — медик, она заключила контракт с Министерством обороны Российской Федерации и теперь спасает раненых бойцов на передовой.

Людмила взяла первый отпуск за полгода в зоне спецоперации. Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских встретился с ней, чтобы поблагодарить за спасение жизней и за самоотверженность. Он вручил ей памятные подарки и благодарственное письмо. Они также обсудили необходимую помощь на передовой.

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Пойти в медицину Людмиле предложила мама. После на практике в колледже она поняла, что ей интересна работа в скорой помощи. Они с мужем переехали в Подмосковье из Саратова. Когда началась спецоперация, Людмила поняла, что должна быть там.

«Мои руки нужны, моя голова нужна, просто мои навыки нужны. Я думала об этом ни один месяц, пришла в военкомат и подписала контракт. Я вернусь, я знаю, что я вернусь. Сначала я помогу там, а потом вернусь сюда», — сказала женщина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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