«Могут вызвать недомогание». О вреде и пользе ягод рассказали в подмосковном Минздраве

По ее словам, особенно аккуратно их надо выбирать для детей младше трех лет. Одни из причин — недостаток ферментов и повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Из-за этого у малышей могут быть сильные аллергические реакции.

Ягоды могут вызвать у детей широкий спектр недомоганий. От кожного зуда, жжения во рту, першения в горле, чихания и зуда в носу до рвоты, диареи, высыпаний на коже, приступов бронхиальной астмы и отеков Нисо Одинаева.

С возрастом дети легче усваивают продукты, а значит, и аллергия может уже не проявляться. По словам Одинаевой, самые сильные реакции вызывают клубника или садовая земляника. Но малина, смородина, крыжовник и черника усваиваются легче.

Справиться же с аллергией позволит термическая обработка ягод. Хорошее решение — приготовление домашних морсов, компотов. Как объяснила Одинаева, зачастую нагревание разрушает белки-аллергены, а витамины почти не теряются.

При этом не стоит перебарщивать с вареньем. Детям не идет на пользу большое количество сахара.

До года детям ягоды лучше не давать. Но затем, начиная с нескольких капель, дозировку можно увеличивать. Если нет аллергической реакции, можно и протертые ягоды. Начните с половины чайной ложки в сутки, постепенно увеличивая порцию пюре Нисо Одинаева.

И, по словам главного внештатного педиатра Минздрава региона, родителям важно очень осторожно начинать давать детям ягоды. А если возникнет аллергия, необходимо отказаться от продукта и обратиться за помощью врача.