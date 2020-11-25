«Где риск минимален, там будем снимать»: какие ограничения могут ослабить в Подмосковье к Новому году

Глава региона отметил, что в Подмосковье постараются снять ограничения, если и без них не будет нанесен ущерб здоровью населения. Например, жителям разрешат гулять в парках в кругу семьи, кататься на лыжах и коньках.

«Мы все хотим встретить Новый год в семье, в кругу своих близких, а точно не на одной из коек. Поэтому где риск минимален, там будем снимать. Смотрим такие моменты: парки, лыжня — это все понятно. Улица — пожалуйста», — отметил губернатор.

Запрет на проведение массовых мероприятий снимать не планируют, заявил Андрей Воробьев.

«Что касается массовых мероприятий, то у нас нет оснований сегодня снимать эти ограничения. Все, что касается общественного транспорта, уже тысячу раз сказано — [снимать ограничения раньше времени] тоже было бы ошибкой и глупостью. Мы ее делать не будем», — заключил Воробьев.

Проводить массовые мероприятия в Подмосковье запретили до 29 ноября. Из-за ухудшения эпидемической ситуации запрет могут продлить.

Андрей Воробьев сказал, что, несмотря на пандемию, города региона украсят к Новому году на должном уровне для того, чтобы у жителей было праздничное настроение.