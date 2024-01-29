Подмосковье 29 января 2024, 11:58 Модульные тепловые установки снизили нагрузку на котельную «Восточная» в Электростали Министерство энергетики Московской области

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Блочно-модульные котельные обеспечили электричеством в Электростали. Сотрудники «Мособлэнерго» запитали пять коммунальных установок от подстанции на улице Золотухи.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, блочно-модульные котельные привезли в Электросталь после жалоб жителей на проблемы с отоплением. Их установили в тепловом пункте № 3, который обслуживает дома на улицах Золотухи и Юбилейной.

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Для подключения объектов построили воздушные линии электропередачи протяженностью 30 километров. Это позволило снизить нагрузку на котельную «Восточная», которая обеспечивает горячей водой и теплом свыше 30 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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