Подмосковье 11 мая 2023, 15:05 Модуль для искусственной зимовки и инкубации рыб оборудуют в Подольске Фото: Мария Андрюхина.

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Ученые из федерального исследовательского центра — ВИЖ имени академика Эрнста в Подольске — оборудуют модуль для искусственной зимовки и инкубации рыб. Это нужно для правильного выращивания осетровых.

«В постоянно теплой воде икра осетровых не созреет. У них есть свой цикл. В зимовке, при температуре воды 3-4 градуса все жировые ткани рыбы направляются на формирование икры или молоки. После этого температура воды поднимается для нереста», — объяснил научный сотрудник лаборатории генетических технологий Николай Бардуков.

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Исследовательская установка предназначена для единовременного выращивания до 1,5 тонны рыбы. Общий объем воды составляет 80 «кубов». Система в автоматическом режиме контролирует скорость потока воды и температурный режим.

«Мы ориентированы на получение рыбы, которая будет быстрее расти, будет более устойчивой к болезням и обладать более привлекательными потребительскими качествами», — добавил ученый.

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