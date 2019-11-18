Модный урок провели для пенсионерок Балашихи. Их научили носить винтажные платья

Пенсионерам Балашихи рассказали, как оживить старый гардероб. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» в городском округе заработала студия «Мода из сундучка».

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Модницы почтенного возраста достали из комодов и сундуков бусы, клатчи и ожерелья. В качестве модели выступила Людмила Киреева. Она купила платье десять лет назад и больше не надевала, ведь такие, считает пенсионерка, уже не носят. Однако наряд можно освежить аксессуарами. А вот как это сделать, рассказали на занятии в студии «Мода из сундучка».

До модной студии — рукой подать. Пробный урок прошел на балашихинской фабрике. Руководитель Татьяна Криканова вышла на пенсию, стала стилистом и убедилась: мода повторяется. Главное, поймать эту волну и достать из шкафа то, что снова носят.

Источник фото: телеканал «360»

Студия стиля «Мода из сундучка» родилась в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Бесплатные занятия будут проходить каждую неделю, записаться на них можно в Межмуниципальном центре социального обслуживания.

Источник фото: телеканал «360»

К программе «Активное долголетие» через приложение «Соцуслуги» присоединились уже больше 10 тысяч подмосковных пенсионеров. Они занимаются спортом, творчеством и ездят на экскурсии. Например, в Раменском пенсионеры прошли километровый марафон, в Ивантеевке постигают азы восточной гимнастики и философии, а в Клину осваивают компьютер и соцсети.