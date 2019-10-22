Модное и уютное место в стенах старинной шелковой фабрики. Новое арт-пространство появилось в Коломне

В Коломне возрождаются вековые традиции. В городе открылось творческое пространство «Шелковая фабрика». Это — музей, выставочный знал, и, конечно же, пространство для творчества. В дальнейшем здесь еще появятся кафе и ресторан.

Источник фото: телеканал «360»

Располагается новый объект в стенах знаменитой шелковой фабрики купцов Бабаевых. Продукция фабрики славилась далеко за пределами Российской империи, и сейчас этот опыт собираются возрождать.

Источник фото: телеканал «360»

Одной из главных особенностей нового пространства станет зона коворкинга. Здесь любители шелка смогут найти единомышленников, также для них будут проводиться всевозможные мастер-классы и лекции от ведущих производителей, дизайнеров и модельеров.

Источник фото: телеканал «360»

«Со временем это будет направление, которое именно связано с текстилем. Сейчас нет никаких ограничений, мы рады всем, и сами любим это место уже. Постараемся его сделать уютным, модным, чтобы тут было комфортно и поработать, и отдохнуть, и встретиться, и это наша основная задача», — рассказала генеральный директор ООО «Коломенский Посад» Наталья Никитина.

Источник фото: телеканал «360»

Первый мастер-класс здесь провела известный вьетнамский модельер — госпожа Данг Тхи Минь Хань, чью шелковую одежду можно увидеть на показах в Азии, Европе и США.

Источник фото: телеканал «360»

Гостям показали, как делается шелк и что впоследствии может из него получиться.

Источник фото: телеканал «360»

По словам мастера, в 20-м веке этот благородный материал стал вытесняться с полок синтетическим нейлоном. И это, считает Данг Тхи, наверное, самая главная несправедливость всей индустрии одежды.

Источник фото: телеканал «360»

«Шелк — это материал, который защищает человека. Летом вам в нем прохладно, а зимой тепло. Шелк балансирует температуру человека, но его очень трудно производить, из-за этого он очень дорогой», — поделилась модельер Данг Тхи Минь Хань.