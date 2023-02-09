Подмосковье 09 февраля 2023, 10:26 Модернизированный ВЗУ №3 заработает в поселке Поварово в марте

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Реконструкция водозаборного узла № 3 завершается в дачном поселке Поварово в Солнечногорске. На данный момент работы выполнены на 98%.

«В настоящее время на объекте водоснабжения завершается модернизация оборудования, монтируется новая станция очистки воды. В ближайшее время начнутся пуско-наладочные работы», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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Объект введут в эксплуатацию в марте. Таким образом, более 1,1 тысячи жителей поселка и близлежащих территорий будут обеспечены качественной питьевой водой.

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Реконструкция ВЗУ № 3 проводится в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами». Программа рассчитана до 2028 годы.

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