Подмосковье 18 мая 2023, 14:36 Модернизированный комплекс для хранения тканей создал в Люберцах еще 45 рабочих мест Застройщик ИП Фесенко

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В Люберцах ввели в эксплуатацию складской комплекс для хранения интерьерных, мебельных и портьерных тканей компании Espocada. Соответствующее разрешение выдало Министерство жилищной политики Московской области. Теперь в округе появятся дополнительные 45 рабочих мест.

Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель. Он инвестировал в проект 140 миллионов рублей.

В производственно-складских помещениях четырехэтажного здания площадью 6740 квадратных метров установили мезонин со стеллажами и оборудование для раскроя. В административной части объекта обустроили офисы, комнаты для совещаний и переговоров, несколько отдельных кабинетов для сотрудников и место приема пищи.

Espocada создает интерьерные ткани и басонные изделия более 25 лет. На сегодняшний день продукция компании присутствует во всех крупных салонах России и ближайшего зарубежья.

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Подать на услугу ЦСС можно на сайтах css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00. Сопровождение будет бесплатным.

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