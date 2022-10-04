Творческая лаборатория появилась в детской библиотеке Ивантеевки | 360°

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Творческая лаборатория появилась в детской библиотеке Ивантеевки

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Детскую библиотеку Ивантеевки откроют после модернизации 5 октября. Ранее она победила в конкурсе на создание модульных учреждений по нацпроекту «Культура».

В библиотеке провели перестановку, создали творческую лабораторию для мультистудии и моделирования. Для дошкольников оборудовали зону для занятий, а также создали место для проведения обучающих программ — с интерактивной панелью и многофункциональным глобусом.

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Подмосковные библиотеки отличаются уникальным дизайном. Так, в Ивантеевке главной темой стали российские мультфильмы, ведь история города связана с известными художниками Александром Дураковым, Виктором Никитиным и Леонидом Носыревым.

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Ивантеевская библиотека стала 13-й модернизированной по нацпроекту. В следующем году в регионе обновят еще четыре учреждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине октября.

Дети

Ивантеевка

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