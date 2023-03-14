Подмосковье 14 марта 2023, 14:57 Модернизацию ВЗУ в деревне Толстяково под Солнечногорском завершат в конце марта

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Работы по модернизации ВЗУ № 19 в деревне Толстяково в городском округе Солнечногорск завершат в конце марта. Чистая вода поступит в дома почти 400 жителей округа.

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Модернизация станции водоочистки проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Чистая вода». Готовность объекта и ход пуско-наладочных работ в Толстякове проверили заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров совместно с депутатами округа, представителями администрации, ресурсоснабжающей организации и жилищными активистами.

«В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте завершены на 100%. Проходит прогон воды для очистки системы. Станцию производительностью 600 кубометров в сутки введут в эксплуатацию уже в первом квартале текущего года. Более 400 жителей населенного пункта получат в свои дома чистую воду, соответствующую нормам СанПиНа», — пояснил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Строительство станции водоочистки в деревне Толстяково ведется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы». Итоговая проверка строительной готовности объекта пройдет с участием Главгосстройнадзора Московской области.

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