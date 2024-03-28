Подмосковье 28 марта 2024, 19:11 Модернизацию теплотрассы проведут в Клину пресс-служба администрации г.о. Клин

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Порядка восьми километров теплотрассы демонтируют с улиц в Клину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Дело в том, что старую теплотрассу уложили в городе еще в 1990-е годы надземным способом. Однако сейчас появилась возможность заменить старые трубы на новые и спрятать их в землю. Подготовительный этап работ начали уже на улицах Дзержинского, Литейная и Менделеева.

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Модернизация теплотрассы стала возможной благодаря соглашению с «Газпром теплоэнерго Московская область». В рамках сотрудничества в округе планируют заменить все тепловое хозяйство, а также построить новые котельные.

«Это очень важные и долгожданные для клинчан работы. Преображения этих улиц Клин ждал уже долгие годы. Привлекательней внешний облик — важная вещь для нашего округа Музыки, Красоты и Культуры», — отметила глава округа Алена Сокольская.

Она подчеркнула, что замена старых труб на новые повысит надежность системы теплоснабжения.